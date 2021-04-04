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    Російський військовий супутник згорів над Тихим океаном

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    Супутник &laquo;Космос-2525&raquo; був запущений в березні 2018 року - Російський військовий супутник згорів над Тихим океаном
    Супутник «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року

    Супутник зійшов з орбіти і зруйнувався

    Російський військовий супутник «Космос-2525» зійшов з орбіти та згорів у атмосфері.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що супутник, запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном. Інформація про це опублікована 3 квітня командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки (Norad).

    Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментує.

    Супутник «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника міністерство оборони Росії не наводило.

    Зазначимо, напередодні неподалік американського міста Сієтл впав уламок ракети SpaceX.

    Також повідомлялося, що над Британією «прошмигнула» величезна вогняна куля.

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    Теги: Міноборони РФ космос
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