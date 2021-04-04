Російський військовий супутник згорів над Тихим океаном

Супутник «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року

Супутник зійшов з орбіти і зруйнувався

Російський військовий супутник «Космос-2525» зійшов з орбіти та згорів у атмосфері.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що супутник, запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном. Інформація про це опублікована 3 квітня командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки (Norad).

Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментує.

Супутник «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника міністерство оборони Росії не наводило.

Зазначимо, напередодні неподалік американського міста Сієтл впав уламок ракети SpaceX.

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