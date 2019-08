Samsung представила свій флагманський смартфон Galaxy Note 10

Рекомендована роздрібна ціна Galaxy Note 10 становитиме від 949 доларів, Galaxy Note 10+ - від 1099 доларів

Компанія Samsung представила в Нью-Йорку свій останній флагманський смартфон Galaxy Note 10. Новинка отримала дві основні версії: Note 10 і Note 10+, а також модифікацію з підтримкою 5G.

Note 10 - менший і дешевший в новій лінійці смартфонів. Він має екран діагоналлю 6,3 дюйма, який заповнює майже всю передню панель пристрою, за винятком крихітних рамок у верхній і нижній частинах дисплея, а також селфі-камери, яка розташована в отворі в центрі верхньої частини екрану.

Дорожчий Note 10+ матиме такий самий дизайн, але буде з гігантським (6,8-дюймовим) екраном, який навіть перевершує 6,7-дюймовий Galaxy S10 5G, і є найбільшим топовим смартфоном Samsung у 2019 році.

Версія 5G також буде випущена на деяких ринках, аналогічно до представленого Galaxy S10 5G.

Note 10+ має основну камеру з чотирма модулями: із ширококутним об'єктивом 12 Мп на 77 градусів, ультраширококутним об'єктивом на 16 Мп, який може охопити 123 градуси, телефотооб'єктивом на 12 Мп, а також 3D-камеру і фронтальну камеру із розширенням на 10 Мп. Модель Note 10 має аналогічні камери, окрім 3D.

Breaking: This is the Galaxy Note 10, Samsung's bold, big new phone. https://t.co/ly3xgLS2YB #SamsungEvent pic.twitter.com/i0NU67AWQh

Оперативна пам'ять Note 10+ становитиме 12 Гб, Note 10 - 8 Гб. Обидва пристрої також мають 256 Гб вмонтованої пам'яті. Ємність акумулятора становить 4300 мАг і 3500 мАг відповідно. Нові пристрої заряджаються в надшвидкому режимі - батарею можна зарядити повністю за пів години.

All these phones sure are interested in the new phone #SamsungEvent pic.twitter.com/ArKBmQN4a4