  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Секс-лялька, що вміє мити посуд, з’явилась у Китаї

    Сексуальна іграшка може допомагати по господарству
    Китайська компанія Doll Sweet Dolls і EX Doll представила секс-робота, який надає допомогу у веденні домашнього господарства. Наприклад, миє посуд. Про це повідомляє видання «Известия». Як повідомляється, робот розрізняє людську мову, може грати на деяких музичних інструментах. Крім цього, вміє вмикати і вимикати побутову техніку,
    • Сьогодні, 20:48
    • Розсилка

    Сексуальна іграшка може допомагати по господарству

    Китайська компанія Doll Sweet Dolls і EX Doll представила секс-робота, який надає допомогу у веденні домашнього господарства. Наприклад, миє посуд. Про це повідомляє видання «Известия».

    Як повідомляється, робот розрізняє людську мову, може грати на деяких музичних інструментах. Крім цього, вміє вмикати і вимикати побутову техніку, світло. Лялька має елементарними знаннями з медицини та навички медсестри.

    У Doll Sweet Dolls і EX Doll розповіли, що подібні роботи користуються великим попитом. За словами представника компанії, інженери створили справжню помічницю в усіх сферах для одиноких чоловіків.

    Таку іграшку можна буде придбати приблизно за чотири тисячі доларів.

    Китай відпочинок технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ