Секс-лялька, що вміє мити посуд, з’явилась у Китаї
- Сьогодні, 20:48
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Сексуальна іграшка може допомагати по господарству
Китайська компанія Doll Sweet Dolls і EX Doll представила секс-робота, який надає допомогу у веденні домашнього господарства. Наприклад, миє посуд. Про це повідомляє видання «Известия».
Як повідомляється, робот розрізняє людську мову, може грати на деяких музичних інструментах. Крім цього, вміє вмикати і вимикати побутову техніку, світло. Лялька має елементарними знаннями з медицини та навички медсестри.
У Doll Sweet Dolls і EX Doll розповіли, що подібні роботи користуються великим попитом. За словами представника компанії, інженери створили справжню помічницю в усіх сферах для одиноких чоловіків.
Таку іграшку можна буде придбати приблизно за чотири тисячі доларів.