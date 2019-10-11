Toyota презентувала конценпт автомобіля, що шукатиме для водія музику і місце для парковки



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Машина буде спілкуватися з іншими учасниками руху і пішоходами

Майбутній автомобіль Toyota LQ буде обладнаний спеціальним роботом - помічником на імʼя Yui

Японський автовиробник Toyota показав концепт автомобіля моделі LQ.

Про це повідомляє портал Motor1.

«Концепт побудований на базі вже відомого проекту i-Concept. Його Toyota показувала в 2017 році на виставці електроніки в Лас-Вегасі», - йдеться в повідомленні.

Майбутній автомобіль Toyota LQ має стримане оформлення салону з футуристичний кермом, проте допомагати керувати автомобілем буде спеціально розроблений помічник на імʼя Yui.

У компанії стверджують, що четвертий рівень його розумності цілком відповідає поняттю «штучний інтелект».

Основне завдання Yui - збільшувати комфортність поїздок. Наприклад, він здатний самостійно підбирати саундтрек, спираючись на манеру їзди і настрій водія, може постачати пасажирів інформацією на теми, які, як здасться помічникові, можуть бути їм цікаві тощо.

За допомогою елементів підсвічування інтер'єру робот навіть буде вказувати на того пасажира, до якого звертається в конкретний момент. Стверджується, що в майбутньому Yui з'явиться в смартфонах та інших мобільних девайсах.

Ще одна особливість концепту - система Digital Micromirror Device, вбудована в головну оптику.

Вона складається із сотень тисяч мікродзеркал і керуючої електроніки і призначена для проектування на проїжджу частину різних піктограм і написів: тим самим машина буде спілкуватися з іншими учасниками руху і пішоходами.

Також функція Valet Parking System дозволить не турбуватися про паркування: автомобіль сам знайде місце на найближчій стоянці, сам туди поїде і припаркується, а потім за необхідності повернеться назад.