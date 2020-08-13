У США вступила в силу заборона на співпрацю з китайськими компаніями



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Вступають в силу санкції США проти Китаю

Від сьогодні державні компанії США не зможуть використовувати китайське обладнання

У США з сьогоднішнього дня набуває чинності заборона, накладена Конгресом США на державних підрядників в частині роботи з китайськими виробниками обладнання, включно з організацією Хуавей.

Заборона на використання технологій і послуг, пов'язаних з китайськими компаніями, які американський уряд вважає загрозою кібербезпеки, був введений Законом про державну оборону США в минулому році. Але в липні цього року Адміністрація Дональда Трампа опублікувала нові правила в частині застосування закону - тепер обмеження охоплюють весь федеральний ланцюжок поставок США і зобов'язують всіх американських держпідрядників і державні агенції з 13 серпня відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання і послуг компаній Huawei і ZTE, а також обладнання і послуг відеоспостереження Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology або Dahua Technology.

Американським державним підрядчикам також заборонено вступати в будь-які угоди або продовжувати контракти з компаніями, які використовують перераховане обладнання. Huawei і ZTE визначені федеральною американською владою такими, що становлять неприйнятну загрозу для телекомунікаційної системи США.

Пентагон раніше звернувся до Конгресу з проханням відкласти застосування закону через побоювання, що нові правила підірвуть інфраструктуру держзакупівель і призведуть до пролому в системі національної оборони США.

Як раніше повідомляв «Главком», Китай відповів на санкції США. Зокрема, країна в понеділок, 10 серпня, оголосила про введення санкцій проти 11 американських офіційних осіб. Про це заявив представник МЗС КНР Ван Чжао Ліцзянь.