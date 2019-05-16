SpaceX скасувала запуск Falcon 9, яка мала доставити на орбіту 60 супутників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року

Пуск Falcon 9 був скасований через високорівневі вітри

Американська компанія SpaceX перенесла запуск ракети важкого класу Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту 60 супутників Starlink.

Про це повідомляється в твіттері компанії.

У SpaceX уточнили, що пуск був скасований через високорівневі вітри. На даний момент фахівці компанії працюють над тим, щоб запустити ракету в четвер, 16 травня.

Standing down today due to excess upper level winds. Teams are working toward tomorrow's backup launch window, which opens at 10:30 p.m. EDT — SpaceX (@SpaceX) 16 травня 2019 р.

Раніше глава компанії Ілон Маск заявляв, що «корисне навантаження» цієї Falcon 9 є найбільшою за всю історію компанії і складає 18,5 т.

Раніше американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX.