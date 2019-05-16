SpaceX скасувала запуск Falcon 9, яка мала доставити на орбіту 60 супутників
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Пуск Falcon 9 був скасований через високорівневі вітри
Американська компанія SpaceX перенесла запуск ракети важкого класу Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту 60 супутників Starlink.
Про це повідомляється в твіттері компанії.
У SpaceX уточнили, що пуск був скасований через високорівневі вітри. На даний момент фахівці компанії працюють над тим, щоб запустити ракету в четвер, 16 травня.
Standing down today due to excess upper level winds. Teams are working toward tomorrow's backup launch window, which opens at 10:30 p.m. EDT— SpaceX (@SpaceX) 16 травня 2019 р.
Раніше глава компанії Ілон Маск заявляв, що «корисне навантаження» цієї Falcon 9 є найбільшою за всю історію компанії і складає 18,5 т.
Раніше американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX.