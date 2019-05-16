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    Технології

    SpaceX скасувала запуск Falcon 9, яка мала доставити на орбіту 60 супутників

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    <span>SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року</span> - SpaceX скасувала запуск Falcon 9, яка мала доставити на орбіту 60 супутників
    SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року

    Пуск Falcon 9 був скасований через високорівневі вітри

    Американська компанія SpaceX перенесла запуск ракети важкого класу Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту 60 супутників Starlink.

    Про це повідомляється в твіттері компанії.

    У SpaceX уточнили, що пуск був скасований через високорівневі вітри. На даний момент фахівці компанії працюють над тим, щоб запустити ракету в четвер, 16 травня.

    Раніше глава компанії Ілон Маск заявляв, що «корисне навантаження» цієї Falcon 9 є найбільшою за всю історію компанії і складає 18,5 т.

    Раніше американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. 

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