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    Технології

    SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з трьома супутниками

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    Запуск ракети Falcon 9 з космодрому в Каліфорнії - SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з трьома супутниками
    Запуск ракети Falcon 9 з космодрому в Каліфорнії
    Фото: SpaceX

    Ракета-носій вивела на орбіту серію з трьох супутників зондування Землі

    Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з космодрому на військово-повітряній авіабазі Ванденберг у Каліфорнії з трьома канадськими супутниками Radarsat Constellation.

    Про це повідомляється у Twitter компанії.

    Ракета-носій вивела на орбіту серію з трьох супутників зондування Землі. Кожен апарат важить близько 1,4 тонни. Вони були послідовно виведені на орбіту через 54 хвилини після старту.

    Орбітальне угруповання Radarsat Constellation прийде на зміну системам Radarsat-1, що діяла з 1995 по 2013 рік, і Radarsat-2, що працює з 2007 року.

    Radarsat Constellation призначена для спостереження за погодними умовами, при ліквідації стихійних лих і наглядом за морською навігацією. Замовником запуску виступає Канадське космічне агентство.

    Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 робить свій другий політ, раніше в березні він брав участь у тестовому запуску новітнього корабля Crew Dragon. Уже відомо, що ступінь успішно приземлився в Каліфорнії.

    Нагадаємо, у травні компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска з третього разу запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками Starlink, призначеними для роздавання інтернету на Землю.

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