SpaceX загубила три супутника Starlink, які протягом року впадуть на Землю



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Засновник SpaceX Ілон Маск не виключав, що при реалізації проекту щось може піти не так, як планувалося

Як мінімум три супутники з 60, запущених компанією SpaceX, перестали виходити на зв’язок, повідомляє Buisness Insider з посиланням на представника компанії. Непрацюючі супутники відносяться до проекту Starlink, метою якого є створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку..

За словами представника компанії, ці супутники «більше не працюють» і будуть поступово «пасивно сходити з орбіти».

«Іншими словами, три космічні апарати зазнали невдачі і впадуть на Землю, ймовірно, протягом року через їх відносно низької орбіту в 273 миль (440 км) над поверхнею планети», — пояснює видання.

Ще 45 супутників вийшли на кінцеву орбіту. Решта супутників заданої орбіти поки не досягли, уточнює видання. Раніше засновник SpaceX Ілон Маск не виключав, що при реалізації проекту щось може піти не так, як планувалося.

«Тут дуже багато технологій, і можливо, що деякі супутники не працюватимуть», — говорив він журналістам 15 травня.

Джерело: УНН