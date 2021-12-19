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    SpaceX запустила ракету-носій із турецьким супутником зв'язку (відео)

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    SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із турецьким супутником зв'язку - SpaceX запустила ракету-носій із турецьким супутником зв'язку (відео)
    SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із турецьким супутником зв'язку
    фото: Bill Ingalls / Reuters

    Супутник зв'язку Туреччини масою близько 4,5 тонн виведуть на геостаціонарну орбіту заввишки близько 35,7 тисяч кілометрів

    Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка доставить на орбіту турецький супутник зв'язку Turksat 5A. Про це повідомляється у Twitter-акаунті компанії.

    Запуск із космодрому на мисі Канаверал було здійснено о 22:58 за часом східного узбережжя США (6:58 за київським часом).

    Супутник зв'язку Туреччини масою близько 4,5 тонн виведуть на геостаціонарну орбіту заввишки близько 35,7 тисяч кілометрів. Очікується, що його експлуатуватимуть щонайменше 15 років.

    Це був другий запуск SpaceX за останню добу. До цього з майданчика на базі американських ВПС Ванденберг (штат Каліфорнія) о 04:42 за місцевим часом (15:42 за київським часом) відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з угрупуванням мікросупутників Starlink.

    Теги: Twitter SpaceX Falcon
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    SpaceX запустила ракету-носій із турецьким супутником зв'язку (відео)