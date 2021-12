SpaceX запустила ракету-носій із турецьким супутником зв'язку (відео)

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка доставить на орбіту турецький супутник зв'язку Turksat 5A. Про це повідомляється у Twitter-акаунті компанії.

Запуск із космодрому на мисі Канаверал було здійснено о 22:58 за часом східного узбережжя США (6:58 за київським часом).

Супутник зв'язку Туреччини масою близько 4,5 тонн виведуть на геостаціонарну орбіту заввишки близько 35,7 тисяч кілометрів. Очікується, що його експлуатуватимуть щонайменше 15 років.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CDTVuHOBty