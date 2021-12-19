SpaceX запустила ракету-носій із турецьким супутником зв'язку (відео)

Супутник зв'язку Туреччини масою близько 4,5 тонн виведуть на геостаціонарну орбіту заввишки близько 35,7 тисяч кілометрів

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка доставить на орбіту турецький супутник зв'язку Turksat 5A. Про це повідомляється у Twitter-акаунті компанії.

Запуск із космодрому на мисі Канаверал було здійснено о 22:58 за часом східного узбережжя США (6:58 за київським часом).

Deployment of Turksat 5B confirmed pic.twitter.com/mYysWH9IGa — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021

Супутник зв'язку Туреччини масою близько 4,5 тонн виведуть на геостаціонарну орбіту заввишки близько 35,7 тисяч кілометрів. Очікується, що його експлуатуватимуть щонайменше 15 років.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CDTVuHOBty — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021

Це був другий запуск SpaceX за останню добу. До цього з майданчика на базі американських ВПС Ванденберг (штат Каліфорнія) о 04:42 за місцевим часом (15:42 за київським часом) відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з угрупуванням мікросупутників Starlink.