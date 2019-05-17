SpaceX знову перенесла запуск ракети Falcon з 60 супутниками



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Представники компанії не уточнили, коли саме планується запуск ракети Фото: SpaceX

Наступна можливість для пуску з'явиться «десь через тиждень»

Американська космічна компанія SpaceX «десь на тиждень» перенесла запуск ракети-носія Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками Starlink.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

У SpaceX відзначили, що вирішили оновити програмне забезпечення супутників, а також провести «потрійну перевірку» усіх систем.

Представники компанії не уточнили, коли саме планується запуск ракети, додавши, що наступна можливість для пуску з'явиться «десь через тиждень».

Нагадаємо,16 травня SpaceХ відклала запуск Falcon 9 на день. Тоді в компанії пояснили своє рішення сильним вітром.

Глава компанії Ілон Маск заявляв, що «корисне навантаження» цієї Falcon 9 є найбільшою за всю історію компанії і складає 18,5 т.