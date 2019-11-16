Співзасновник Вікіпедії створив нову соцмережу



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Платформа має на меті конкурувати з Facebook та Twitter

Нова соціальна мережа називається WT: Social

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз запустив соціальну мережу WT: Social.

Про це повідомляє Techspot з посиланням на Financial Times.

«Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз запустив соціальну мережу під назвою WT: Social. Платформа має на меті конкурувати з Facebook та Twitter», - йдеться у публікації.

Як зазначається, існувати нова соцмережа буде, як і Вікіпедія, на пожертви користувачів.

На думку Вейлза, головною проблемою соцмереж є саме реклама, якій будуються бізнес-моделі. В результаті користувачі отримують інформацію низької якості.

Видання нагадує, що два роки тому Вейлз запустив онлайн-видання Wikitribune, призначене для боротьби з фейковими новинами. Але воно не стало популярним, і тепер Вейлз змінив підхід і перезапустивши Wikitribune як WT: Social.

На сайті так само будуть розміщуватися статті, але, на відміну від Facebook, де стрічка публікацій формується в залежності від кількості лайків, коментарів та інших факторів, у WT: Social буде використовуватися хронологічний порядок.

WT: Social почала працювати місяць тому і на даний момент налічує близько 50 тисяч користувачів.

Зареєструватися на платформі можна безкоштовно. Однак користувачі потрапляють у «короткий» список очікування, якщо вони не пожертвують гроші ($12,99 на місяць або $100 на рік) або не запросять друзів зареєструватися.

Вейлз розраховує досягти мети в 50-500 млн користувачів, та запевняє, що соцмережа не передаватиме особисті дані третім особам.