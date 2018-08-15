Стали відомі ціни нових iPhone



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Вартість бюджетної моделі стартуватиме від 700 доларів

Аналітична компанія TrendForce назвала ймовірну вартість нових iPhone, презентація яких відбудеться восени цього року. Розцінки були опубліковані на сайті компанії.

За даними TrendForce, Apple представить три моделі iPhone, найбільш бюджетна з яких продаватиметься по 700-750 доларів за штуку.

Що стосується дорожчих версій, оснащених OLED-дисплеями, то вони коштуватимуть 900-1000 доларів.

За попередньою інформацією, молодша модифікація з LCD-дисплеєм отримає діагональ екрану 6.1 дюйма, а старші, з екранами OLED, оснастять екранами 5,8 і 6,5 дюйма.