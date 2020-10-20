Стали відомі характеристики прозорого телевізора Xiaomi



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Відео було опубліковано на YouTube-каналі Linus Tech Tips

Автор розпакував телевізор і заявив, що девайс дійсно має напівпрозору матрицю

Канадський блогер Лайнус Себастіан продемонстрував пристрій і роботу першого прозорого телевізора від Xiaomi.

Автор розпакував телевізор і заявив, що девайс дійсно має напівпрозору матрицю, крізь яку видно об'єкти в приміщенні. Блогер звернув увагу, що основні компоненти Mi TV Lux Transparent Edition винесені в підставку, яка знаходиться в нижній частині конструкції.

Також він зауважив, що окремі пікселі на передній панелі можна побачити при найближчому розгляді: «Виходить, я витратив сім тисяч доларів на дисплей роздільною здатністю 1080 пікселів?».

Лайнус запустив на телевізорі інтерфейс Smart TV, кілька роликів, фільми і відеогру. За словами блогера, в цілому він залишився задоволений якістю картинки. Зокрема, Себастіан знайшов пристрій від Xiaomi відповідним для відеоігор, бо девайс має досить велику діагональ і підтримує режим оновлення зображення 120 герців.

Під час тестування автор також звернув увагу на недоліки Mi TV Lux Transparent Edition. Наприклад, він зазначив недостатньо якісну передачу кольору зображення при розгляді картинки під кутом і побачив на екрані кілька битих пікселів. Лайнус Себастіан підкреслив, що не очікував наявності шлюбу від такого дорогого телевізора.

Нагадаємо, що ще в серпні Xiaomi представила серійний прозорий телевізор.