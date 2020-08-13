Xiaomi представила серійний прозорий телевізор: фото



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Mi TV Lux Transparent Edition

Увімкнений телевізор буде створювати ілюзію, ніби зображення повисло в повітрі

Китайська компанія Xiaomi анонсувала Mi TV Lux Transparent Edition - свій новий телевізор. Він буде повністю прозорим.

Про новинку Xiaomi повідомила в своєму Facebook.

За даними Hypebeast, цей прозорий телевізор буде першим, який запустять у масове виробництво.

Відзначається, що новий телевізор буде мати ультратонкий 55 дюймовий дисплей з шириною 5,7 мм. Увімкнений телевізор буде створювати ілюзію, ніби зображення повисло в повітрі. У непрацюючому стані він буде виглядати як простий скляний прямокутник.

Частота прозорою OLED-панелі телевізора становитиме 120 Гц, а глибина кольору - 10 біт.

Крім того TV Lux Transparent Edition буде мати спеціальний чіп, що дозволяє самостійно покращувати якість яскравих зображень. Інтелектуальний процесор Xiaomi AI Master Smart Engine і чіп MediaTek 9650 дозволять телевізору покращувати графічний дозвіл для яскравих зображень.

Творці не забули і про звукову складову. Новинка отримала технологію з підтримкою Dolby Atmos, яка буде вибирати режим звуку найбільш підходящий під контент.

Mi TV LUX Transparent Edition буде працювати на розширеному інтерфейсі MIUI. Він призначений для управління візуальними функціями, вбудованими в телевізор.

Офіційний реліз Mi TV LUX Transparent Edition відбудеться 16 серпня.