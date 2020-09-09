Xiaomi винайшла «рогатий» смартфон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патентна заявка була подана в Національне управління інтелектуальної власності Китаю (CNIPA) в кінці 2019 року і опублікована 8 вересня

На думку журналістів, таким чином компанія може «розвантажити» дисплей пристрою від зайвих елементів і випустити девайс з практично повністю безрамковий екраном

Xiaomi запатентувала смартфон з висувними елементами для камери. Відповідний документ опублікований виданням Let's Go Digital.

Винайдений інженерами компанії апарат відрізняється від інших смартфонів двома, які виглядають з верхнього торця корпусу «рогами». У них знаходяться камери – як фронтальні, так і основні.

В описі запатентованого гаджета кажуть, що висувні елементи за замовчуванням знаходяться всередині корпусу апарату, і висуваються назовні при необхідності – під час запуску камери. Також повідомляють, що девайс має кнопки включення і виключення смартфона, регулювання гучності, стереодинамик, мікрофон і порт USB-C.

На думку журналістів видання, Xiaomi запатентувала один із прототипів безрамкових смартфонів, який навряд чи буде випущений в серійне виробництво. У матеріалі зазначають, що «рогата» конструкція камер не виглядає досить надійною.

11 серпня Xiaomi представила флагманський смартфон Mi 10 Ultra, випущений спеціально до 10-річчя компанії. Пристрій має 6,67-дюймовий OLED-екран, чіп Snapdragon 865, від 8 гігабайт оперативної і від 128 гігабайт вбудованої пам'яті, камеру на чотири об'єктиви дозволом 48, 48, 12 і 20 мегапікселів. Вартість пристрою в Китаї склала 5299 юанів або близько 59 тисяч рублів.

Нагадаємо, що компанія Xiaomi оприлюднила список «мертвих» смартфонів.