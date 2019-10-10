Xiaomi презентувала «розумний» холодильник



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З появою холодильника від відомого китайського бренду гіганти ринку, як Samsung і LG, можуть розраховувати на зниження продажів

Холодильником можна буде керувати зі смартфона

Китайська компанія Xiaomi після телевізора, кондиціонера і пральної машини презентувала «розумний» холодильник.

Про це повідомляє Технофан.

Схоже, тепер навіть холодильник буде розумним, оскільки компанія обладнує свої девайси крутими функціями.

Швидше за все, холодильником навіть можна буде керувати зі смартфона.

«З появою холодильника від відомого китайського бренду гіганти ринку, як Samsung і LG, можуть розраховувати на зниження продажів», - зазначають експерти.

Як повідомлялося, компанія Xiaomi вирішила зробити сюрприз своїм клієнтам. Тепер на смартфонах можна прибрати рекламу, яка набридла абсолютно всім. Правда, нова функція можлива лише в MIUI 11 яка буде доступною тільки на нових флагманах або потужних смартфонах компанії.