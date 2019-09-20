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    Технології

    Twitter видалив тисячі акаунтів по всьому світу через пропаганду і фейки

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    Twitter видалив тисячі акаунтів по всьому світу через пропаганду і фейки

    Компанія Twitter Inc. регулярно вживає заходів з очищення своєї інтернет-платформи

    Twitter закрив тисячі облікових записів через поширення фейковий новин і пропаганди.

    Про це повідомляє DW.

    Компанія Twitter Inc. в п'ятницю, 20 вересня, повідомила, що закрила тисячі облікових записів по всьому світу, що використовувалися для поширення фейковий новин і проурядової пропаганди. Велика частина акаунтів була зареєстрована в тих сегментах цієї мережі мікроблогів, які пов'язані з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китаєм, Іспанією і Еквадором.

    Записи, зокрема, використовувалися, щоб посіяти розбрат серед мітингувальників в Гонконзі, де з березня відбуваються протести проти материкового Китаю. Крім того, частина з них використовувалася для посилення просаудівських настроїв в Ємені та Катарі, що транслюються з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

    Мережа мікроблогів Twitter в серпні виявила організовану з Китаю масштабну онлайн-кампанію з дискредитації протестів в Гонконзі. В результаті внутрішніх розслідувань вдалося виявити 936 акаунтів, які використовувалися для того, щоб «координовано сіяти політичний розбрат в Гонконзі», ставлячи під сумнів законність протестів і їх основні політичні вимоги.

    Twitter в Китаї заблокований, проте доступ до багатьох акаунтів здійснювався через VPN. Крім того, до деяких акаунтів заходили користувачі зі спеціальних розблокованих IP-адрес, які перебувають на материковій частині Китаю.

    Базована в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) компанія Twitter Inc. регулярно вживає заходів з очищення своєї інтернет-платформи. Так, з травня по липень 2018 року його, за даними The Washington Post, видалила до 70 млн підроблених або підозрілих акаунтів, частина з яких велася «тролями» або дистанційно керованими ботами. У компанії тоді пояснили це бажанням поліпшити комунікацію користувачів один з одним в мережі мікроблогів.

    Нещодавно Twitter заблокував акаунти Компартії Куби і Рауля Кастро.

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