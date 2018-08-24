У Білому домі заявили, що висадка на Марс - державна мета США



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Астронавт NASA

США знову досліджуватимуть найвіддаленіші глибини космосу

В Адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що висадка американських астронавтів на Місяць та Марс є державною метою, яка закріплена у відповідних рішеннях уряду.

Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс під час виступу в центрі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у Х'юстоні, пише «Громадське».

«На сьогодні офіційна політика США полягає в тому, що ми повернемося на Місяць, доправимо американців на Марс і знову досліджуватимемо найвіддаленіші глибини космосу», - сказав він, додавши, що в адміністрації Трампа є відповідні кошти на це.

Також Пенс зазначив, що Китай та Росія перетворюють космос на територію військових дій, але США мають «твердий намір бути попереду супротивників у цій критично важливій сфері».

Раніше повідомлялося, що у NASA досі не змогли виявити марсохід Opportunity, який зник після пилової бурі планетарного масштабу.

До слова, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.