Німецький виробник дорогих автомобілів підготував «дешевий» електрокар



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Porsche Taycan 4S отримає збільшену батарею ємністю 93 кВт/год, що забезпечує до 462 км пробігу на одній зарядці

Porsche Taycan 4S коштує $104 тис.

Porsche Taycan 4S 2020 – наразі найбільш доступний електрокар німецького виробника. Автомобіль на $80 тис. дешевший за найдорожчу модифікацію.

І все ж для придбання електромобіля «Порше Тайкан» 4S знадобляться значні кошти – $104 тис. Трохи більше за ціною варіант – Porsche Taycan Turbo, що дорожчий на $47 тисяч. На першому ж місці лінійки розташувався Turbo S за $185 тис.

Що пропонує новий електромобіль за такі великі гроші?

Звісно, позиціонування стартової моделі передбачає не таку продуктивність, як у топової модифікації, але потужність однаково вражає. Сумарна віддача двох електромоторів складає 523 к.с., а з пакетом Performance Plus – 563 к.с.

Цього разу Porsche Taycan 4S отримає і збільшену батарею ємністю 93 кВт/год, що забезпечує до 462 км пробігу на одній зарядці. Тоді як базовий 4S з акумуляторною батареєю на 79 кВт/год запропонує 405 км.

Дані наведені відповідно до європейського сертифікату WLTP, що свідчить про реальні цифри запасу ходу, які можуть виявитися приблизно на 50 км меншими. Проте варто дочекатися вердикту Агенства з охорони довкілля США (EPA) – це відомство завжди публікує об'єктивні показники.

Ззовні новий Porsche Taycan 4S відрізняється від інших модифікацій колісними дисками меншого розміру (19 дюймів) і невеликими змінами в дизайні бамперів. Загалом – той же суперник Tesla Model S, що вже сподобався багатьом.