Компанія Ford випустила унікальний електричний автомобіль з вражаючими характеристиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mustang Lithium з шестиступінчатою коробкою передач існує в єдиному екземплярі

Компанія Ford за підтримки компанії Webasto, що спеціалізується на виготовленні комплектуючих для авто, випустив Mustang Lithium з 800-вольтовим акумулятором.

Про це повідомляє Autogeek.

Зазначається, що ця унікальна автівка з шестиступінчатою коробкою передач існує в єдиному екземплярі і зроблена спеціально для SEMA Show.

Mustang Lithium має вражаючі технічні характеристики.

На нього встановили напівосі Ford Performance, пакет Track Handling Pack, диференціал Super 8.8 Torsen, шестипоршневі передні гальма Brembo від Shelby GT350R, легкі колеса Forgeline і шини Michelin Pilot Sport 4S.

Як повідомлялося, електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО).