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    Технології

    Компанія Ford випустила унікальний електричний автомобіль з вражаючими характеристиками

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    Компанія Ford випустила унікальний електричний автомобіль з вражаючими характеристиками

    Mustang Lithium з шестиступінчатою коробкою передач існує в єдиному екземплярі

    Компанія Ford за підтримки компанії Webasto, що спеціалізується на виготовленні комплектуючих для авто, випустив Mustang Lithium з 800-вольтовим акумулятором.

    Про це повідомляє Autogeek.

    Зазначається, що ця унікальна автівка з шестиступінчатою коробкою передач існує в єдиному екземплярі і зроблена спеціально для SEMA Show.  

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    Mustang Lithium має вражаючі технічні характеристики.

    На нього встановили напівосі Ford Performance, пакет Track Handling Pack, диференціал Super 8.8 Torsen, шестипоршневі передні гальма Brembo від Shelby GT350R, легкі колеса Forgeline і шини Michelin Pilot Sport 4S.

    Як повідомлялося, електромобіль встановив світовий рекорд швидкості (ФОТО).

    Електромобілі автомобіль рекорд
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