У Франції розробили смарт-лінзи для військових



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Ці лінзи можуть замінити об'єктиви, які раніше використовувались військовими

Французька технічна школа IMT Atlantique сконструювала лінзи, які дозволяють відображати інформацію, необхідну для солдатів. До цих пір "окуляри" були більш важкими.

Як повідомляє портал futurism.com, впровадження інтелектуальних лінз може зробити революцію на полі бою в найближчі роки.

Французьким об’єктивом вже зацікавилось американське агентство DARPA (Агентство перспективних дослідницьких проектів у сфері оборони). З 2016 року армія США використовує окуляри з технологією AR (доповнена реальність), але проект французьких дослідників має певну перевагу - мікроскопічні контактні лінзи, порівняно з окулярами, краще підходять для ведення війни. Лінза непомітна і її важко пошкодити.

До цих пір найбільшою перешкодою в виробництві лінз, що дозволяють проектувати зображення безпосередньо на очі, були батареї. Дослідники з французького Бреста розробили гнучку мікро-батарею, що постачає джерело зображення на основі технології LED. Крім того, лінза має сучасний, чуйний для вигину графенової електроніки.

Серед виробників цих лінз заявляють, що всі елементи готові і що в жовтні цього року вони будуть інтегровані в робочі пристрої, а у 2020 році почнуться випробування.

У технологічному середовищі повідомляють, що Microsoft зацікавлена в інвестуванні в це виробництво.