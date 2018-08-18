У Google Chrome з'явилася функція швидкого завантаження сторінок



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Фото: AKKet У новій версії Google Chrome з'явилася функція 10-кратного прискорення завантаження веб-сторінок

Функція поки що доступна в експериментальному режимі в бета-версії Chrome

У новій версії Google Chrome з'явилася функція Lazy Load, основне завдання якої прискорювати завантаження веб-сторінок. При використанні цієї функції можна домогтися 10-кратного збільшення швидкості завантаження.

Принцип роботи Lazy Load дуже простий: замість завантаження всієї веб-сторінки з «важким» контентом, Chrome спершу завантажує лише ту його частину, яка в даний час видна користувачеві. Інші елементи сторінки завантажуються в міру скролінгу.

Таким чином завантаження сторінки відбувається в рази швидше.

Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.