У китайській школі запровадили стеження за учнями на уроках

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Експериментальна «система управління поведінкою в класі» була встановлена в середній школі

У китайській школі встановили систему розпізнавання осіб, яка визначить, наскільки уважні учні на уроках, повідомляє The Telegraph. Поки вона працює тільки в одному класі, але незабаром її планують використовувати в усьому навчальному закладі.

Системи розпізнавання облич використовуються для різних завдань - ідентифікації користувачів, пошуку злочинців або, наприклад, позначення людей на фотографіях. Як правило, в таких системах використовуються нейромережі, які призначені для роботи зі знімками, а також алгоритми машинного навчання. Для того, щоб навчитися знаходити на знімку конкретну людину (або певні емоції), комп'ютер «переглядає» безліч фотографій, виділяє властиві його особі особливості і запам'ятовує їх.

Експериментальна «система управління поведінкою в класі» була встановлена в середній школі міста Ханчжоу, столиці китайської провінції Чжецзян. Три камери, що висять над класною дошкою, знімають обличчя учнів, а спеціальний алгоритм визначає, наскільки їм цікавий урок. Всього програма розпізнає сім емоцій: радість, смуток, злість, розчарування, переляк, здивування і спокій. Якщо школяр починає нудьгувати або відволікатися, вчителю приходить повідомлення.

Система ділить учнів на дві групи: уважні діти будуть позначені літерою «А», а їх часто «витають у хмарах» однокласники - буквою «B». Директор школи Ні Цзиюань переконаний, що така система не порушує приватне життя школярів і допоможе поліпшити якість викладання.

Деякі учні повідомили, що вже змінили свою поведінку. «Раніше на заняттях, які мені не дуже подобаються, я міг полінуватися і подрімати на парті, або погортати інші підручники. Але після установки камер в класі, я більше не можу відволікатися. За мною ніби постійно спостерігає пара загадкових очей», - розповідає один зі школярів урядовому виданню Hangzhou.

Сьогодні система розпізнавання осіб використовується китайською поліцією, яка ловить з її допомогою злочинців.

Джерело: N+1