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    Технології

    У мережу потрапили фото нової спортивної версії автомобіля КІА

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    Нове авто компанія KIA обладнала масивними гратами радіатора з яскравими вертикальними секціями, габаритними бамперами і зробила модернізовану оптику на світлодіодах - У мережу потрапили фото нової спортивної версії автомобіля КІА
    Нове авто компанія KIA обладнала масивними гратами радіатора з яскравими вертикальними секціями, габаритними бамперами і зробила модернізовану оптику на світлодіодах

    Стандартний KIA K3 отримав півтора літровий бензиновий мотор потужністю 115 к.с., що ідеально гармонує з 6-ступінчастою «механікою» або варіатором

    Компанія KIA представила свою спортверсію популярного седана KIA Cerato / K3 GT в Китаї, де це авто вже активно продається.

    Зазначається, що ця новинка підкорює з першого погляду своєю агресивною зовнішністю, пише newsyou.info.

    Нове авто компанія KIA обладнала масивними гратами радіатора з яскравими вертикальними секціями, габаритними бамперами і зробила модернізовану оптику на світлодіодах. Тим більше, що китайський KIA K3 має довжину 4 660 мм.

    Якщо говорити про розмір колісної бази, то тут все просто: довжина - 2 700 мм, а ширина і висота, як і годиться становит - 1 780 і 1 450 мм.

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    У мережу потрапили фото нової спортивної версії автомобіля КІА
    У мережу потрапили фото нової спортивної версії автомобіля КІА
    У мережу потрапили фото нової спортивної версії автомобіля КІА

    До всього іншого, стандартний KIA K3 отримав півтора літровий бензиновий мотор потужністю 115 к.с., що ідеально гармонує з 6-ступінчастою «механікою» або варіатором. При цьому авто також має 1,4-літровий 130-сильний турбомотор, прекрасно працює разом з 7-ступінчастим «роботом» з подвійним зчепленням.

    Важливо і те, що в цьому авто оновили гальмівну систему, використовували для неї більш жорстку підвіску і аеродинамічний обвіс.

    Ціна даного седана в Китаї була зафіксована в межах від 119 800 до 128 800 юанів.

    технології автомобіль
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