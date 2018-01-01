У найбільшому в світі авіадвигуні знайшли конструкторський прорахунок

Через виявлений прорахунок початок льотних випробувань GE9X довелося відкласти

Фахівці американської компанії GE Aviation під час стендових випробувань найбільшого в світі авіаційного двигуна GE9X виявили, що при роботі один з елементів його статора відчуває підвищені навантаження. Як пише Aviation Week, ці підвищені навантаження є наслідком невеликого конструкторського прорахунку, який, втім, на етапі розробки силової



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Через виявлений прорахунок початок льотних випробувань GE9X довелося відкласти

Фахівці американської компанії GE Aviation під час стендових випробувань найбільшого в світі авіаційного двигуна GE9X виявили, що при роботі один з елементів його статора відчуває підвищені навантаження. Як пише Aviation Week, ці підвищені навантаження є наслідком невеликого конструкторського прорахунку, який, втім, на етапі розробки силової установки відносно легко усунути. Через виявлений прорахунок початок льотних випробувань GE9X довелося на деякий час відкласти.

Розробка GE9X ведеться GE Aviation з 2012 року. Діаметр вентилятора цього двигуна становить 3,4 метра, а діаметр його повітрозабірника - 4,5 метра. Для порівняння, діаметр GE9X всього на 20 сантиметрів менше діаметра фюзеляжу лайнера Boeing 767 і на 76 сантиметрів більше діаметра фюзеляжу лайнера Boeing 737. Нова силова установка може розвивати тягу до 470 кілоньютон. GE9X має вкрай високу ступінь двоконтуровості - 10: 1. Цей показник дозволяє двигуну підтримувати високу потужність, споживаючи значно менше палива в порівнянні з іншими двигунами.

Новий двигун буде встановлюватися на пасажирські лайнери Boeing 777X, найбільші в світі пасажирські літаки, що обладнані двома двигунами. Довжина лайнерів в залежності від версії складе 69,8 або 76,7 метра, а розмах крила - 71,8 метра. Літак отримає складне крило, завдяки якому зможе поміщатися в стандартному авіаційному ангарі. Розмах складеного крила B777X складе 64,8 метра. Максимальна злітна маса лайнера складе 351,5 тонни. Літак зможе виконувати польоти на відстань до 16,1 тисячі кілометрів.

В американській компанії відзначили, що виявлений прорахунок не позначиться на термінах випробування лайнера Boeing 777X, перший політ якого намічений на лютий 2019 року. Завершення сертифікації силової установки, найімовірніше, теж не зміститься; воно заплановано на початок 2019 року.

Після початку серійного виробництва GE9X поповнить сімейство турбовентиляторних реактивних двигунів GE90.

Джерело: N+1