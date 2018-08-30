У роботі Gmail стався великий збій по всьому світі



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Поштовий сервіс Gmail

Користувачі скаржилися, що не можуть підключитися до сервера, авторизуватися, а також відправляти або отримувати повідомлення

У всьому світі у четвер, 30 серпня, фіксувалися проблеми в роботі поштового сервісу Gmail.

Це випливає з даних Downdetector - сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Відзначається, що пік збою стався близько 17:40 за київським часом.

Користувачі скаржилися, що не можуть підключитися до сервера (46%), авторизуватися (32%), а також відправляти або отримувати повідомлення (21%).

Найбільші проблеми спостерігалися майже по всій території США, в Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Еквадорі, Уругваї, на південному сході і на південному заході Канади, в Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Нігерії, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Індії, Таїланді, Сінгапурі, Південній Кореї, В'єтнамі, Японії, Німеччині, Великобританії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Албанії, Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Румунії, Австрії, Фінляндії та великих містах Росії.

Нагадаємо, у соціальній мережі Facebook в середу, 29 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі.