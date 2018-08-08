У роботі Telegram стався збій графіка



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Месенджер Telegram

Перебої спостерігалися по всьому світу

У вівторок, 7 серпня, в роботі месенджера Telegram стався збій.

Користувачі почали повідомляти про збої близько 22:00 за київським часам в downdetector.com. Перебої спостерігалися по всьому світу.

За даними ресурсу, технічні проблеми спостерігаються в багатьох країнах Європи, Північної Америки і Африки.

Карта збоїв Telegram

Також збій торкнувся користувачів України, Італії, Білорусі, Іспанії, Британії та Норвегії.

Нагадаємо, 3 серпня у роботі Facebook стався збій: проблему відчули і в Україні.