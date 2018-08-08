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    Технології

    У роботі Telegram стався збій

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    Месенджер Telegram - У роботі Telegram стався збій
    Месенджер Telegram

    Перебої спостерігалися по всьому світу

    У вівторок, 7 серпня, в роботі месенджера Telegram стався збій. 

    Користувачі почали повідомляти про збої близько 22:00 за київським часам в downdetector.com.  Перебої спостерігалися по всьому світу. 

    За даними ресурсу, технічні проблеми спостерігаються в багатьох країнах Європи, Північної Америки і Африки.

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    Карта збоїв Telegram

    Також збій торкнувся користувачів України, Італії, Білорусі, Іспанії, Британії та Норвегії. 

    Нагадаємо, 3 серпня у роботі Facebook стався збій: проблему відчули і в Україні.

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