У США провели випробування літака з іонним двигуном
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Літальний апарат важить 2,5 кілограми і не має рухомих деталей
Спеціалісти Массачусетського технологічного інституту провели випробування літака, який використовує іонний вітер для забезпечення тяги.
Про це йдеться у журналі Nature.
Зазначається, що літальний апарат важить 2,5 кілограми і не має рухомих деталей. Під час випробувань він зміг протриматися в повітрі 12 секунд та подолав 60 метрів.
Апарат використовує так званий «іонний вітер» — потік іонізованого повітря, що утворюється між двома електродами.
Автори проекту розраховують, що літаки з іонними двигунами зможуть замінити традиційні безпілотники, які використовують для доставки вантажів на невеликі відстані.