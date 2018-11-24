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    Технології

    У США провели випробування літака з іонним двигуном

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    У США провели випробування літака з іонним двигуном

    Літальний апарат важить 2,5 кілограми і не має рухомих деталей

    Спеціалісти Массачусетського технологічного інституту провели випробування літака, який використовує іонний вітер для забезпечення тяги.

    Про це йдеться у журналі Nature.

    Зазначається, що літальний апарат важить 2,5 кілограми і не має рухомих деталей. Під час випробувань він зміг протриматися в повітрі 12 секунд та подолав 60 метрів.

    Апарат використовує так званий «іонний вітер» — потік іонізованого повітря, що утворюється між двома електродами.

    Автори проекту розраховують, що літаки з іонними двигунами зможуть замінити традиційні безпілотники, які використовують для доставки вантажів на невеликі відстані.

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