У США провели випробування нового важкого транспортного вертольота

Випробування системи аварійного розчеплення проводилися на початку грудня

Американська компанія Sikorsky провела випробування нового важкого транспортного вертольота CH-53K King Stallion аварійним скиданням вантажу з двох точок підвісу. Як повідомляє Defense Aerospace, у якості вантажа використовувалася залізобетонна плита масою 2,3 тонни. У разі аварійної ситуації для безпечного приземлення гелікоптера може знадобитися



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Випробування системи аварійного розчеплення проводилися на початку грудня

Американська компанія Sikorsky провела випробування нового важкого транспортного вертольота CH-53K King Stallion аварійним скиданням вантажу з двох точок підвісу. Як повідомляє Defense Aerospace, у якості вантажа використовувалася залізобетонна плита масою 2,3 тонни.

У разі аварійної ситуації для безпечного приземлення гелікоптера може знадобитися скинути вантаж, особливо, якщо цей вантаж розміщений на зовнішній підвісці. Крім того, аварійне скидання може знадобитися і в разі, якщо вантаж на зовнішній підвісці втрачає стабільність, що може привести до втрати управління вертольотом.

Випробування системи аварійного розчеплення проводилися на початку грудня поточного року на аеродромі компанії Sikorsky в Вест-Палм-Біч у Флориді. Перевірки скидання вантажу пройшли успішно.

У квітні поточного року Міністерство оборони США видало американській компанії Sikorsky дозвіл на серійне виробництво нового важкого транспортного вертольота CH-53K King Stallion, найбільшого в США літального апарату такого класу. Перші чотири серійні вертольота будуть поставлені ВМС США до кінця поточного року.

King Stallion є глибокою модернізацією CH-53E. Він розроблявся з 2006 року. CH-53K здійснив перший політ в жовтні 2015 року. Тривалість першого польоту вертольота склала 30 хвилин. Льотні випробування нової машини завершилися в жовтні минулого року.

Максимальна злітна маса нового важкого транспортного вертольота становить 39,9 тонни. Машина може перевозити на зовнішній підвісці вантажі масою до 12,2 тонни. Бойовий радіус вертольота становить близько 200 кілометрів. CH-53K, оснащений трьома двигунами GE38-1B, здатний розвивати швидкість до 315 кілометрів на годину.

Джерело: N+1