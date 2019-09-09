У світі понад мільярд осіб користується космічною системою навігації «Galileo»



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Єврокомісія запропонувала 16 мільярдів євро для розвитку космічної політики на період 2021-2027 років

У світі кількість користувачів супутникової системи навігації «Galileo», що вбудована у мобільні телефони, сягнула мільярда осіб.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«У багатьох сферах ми залежимо від технологій, даних та послуг, які є доступними завдяки космосу, включаючи рятувальні та пошукові операції, «розумні» годинники, сільськогосподарську діяльність або навігацію для літаків. … Ми маємо боротися за глобальне лідерство Європи у сфері космосу та за її стратегічну автономію. Гордий тим, що Єврокомісія запропонувала 16 мільярдів євро для розвитку космічної політики на період 2021-2027 років», - зазначив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

Як зазначається, показник мільярд користувачів ґрунтується на кількості телефонів із вбудованою системою супутникової навігації «Galileo», що продані в усьому світі. Дійсна кількість користувачів системи ще більша, адже всі нові моделі автомобільної техніки обладнані пристроями електронного сповіщення, що використовують комунікаційні можливості «Galileo» для визначення місця знаходження автомобіля та орієнтації рятувальних служб.