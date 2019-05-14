Uber запустив маршрутку за 30 гривень. Кличко назвав це «глобальною інновацією»



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Віталій Кличко впевнений, що новий сервіс допоможе поліпшити ситуацію з пересуванням столицею

Вартість поїздки з UberShuttle стартує від 15 грн

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації проекту Uber Shuttle (сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами), що днями стартує у столиці. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

«Сьогодні Київ ще раз продемонстрував, що запроваджує глобальні інноваційні рішення. Українська столиця була обрана першим європейським містом для втілення сервісу Uber Shuttle. І сподіваємося, що ця послуга стане для киян безпечною, надійною та доступною альтернативою приватним перевізникам. Міська адміністрація продовжуватиме співпрацю з Uber щодо поліпшення міської мобільності. Uber Green, запущений в березні цього року, а тепер Uber Shuttle - практичні приклади такої співпраці», - сказав Кличко.

Він зазначив, що поява нового гравця на ринку перевезень створює конкурентні умови на ньому. Мер висловив сподівання, що запуск сервісу Uber Shuttle стане сигналом для перевізників, що якість надання послуг маршрутних перевезень необхідно підвищувати.

Кличко впевнений, що новий сервіс допоможе поліпшити ситуацію з пересуванням столицею.

«Я дуже гордий, що цей проект першим у Європі ми запускаємо сьогодні саме в Києві!» - зазначив генеральний регіональний менеджер Uber у країнах Північної та Східної Європи Джеймі Хейвуд.

Мер Києва подякував партнерам з компанії Uber, Міністерству інфраструктури України і всім, хто працював над реалізацією нового проекту.

Участь в презентації Uber Shuttle також взяли міністр інфраструктури Володимир Омелян, в.о. заступника глави Посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон, регіональний генеральний менеджер Uber в країнах Північної та Східної Європи Джеймі Хейвуд.

Як повідомляється на сайті Uber наразі сервіс працюватиме за маршрутами:

Виноградар-Шевченківський,

Шевченківський-Виноградар,

Дарниця-Либідська,

Либідська-Дарниця.

Слід зазначити, на цих маршрутах працює комунальний транспорт і маршрутні автобуси.

Вартість поїздки з UberShuttle залежить від відстані поїздки:

15 грн за поїздки від 0 до 8 км

20 грн за поїздки від 8 до 12 км

25 грн за поїздки від 12 до 16 км

30 грн за поїздки понад 16 км

«Наприклад, від Березняків до Печерська – 15 грн; від Комфорт Таун до Ocean Plaza – 20 грн; від Виноградара до бізнес-центру Tower – 25 грн; від пр-т. Правди до ТЦ Україна – 30 грн», - повідомляють на сайті Uber.

Наразі UberShuttle працює в тестовому режимі.