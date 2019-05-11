Близько 200 київських служб таксі не витримали конкуренції з Uber



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Близько трьох років тому в столиці було близько 300 служб таксі, більшість з яких працювали не в правовому полі, - урядовець

У Києві закрилися близько 200 служб таксі після приходу компанії Uber. Про це повідомив у Facebook керівник Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури Фарід Сафаров.

За його словами, близько трьох років тому на момент їх появи в столиці було близько 300 служб таксі, більшість з яких працювали не в правовому полі. «За півроку через високі стандарти, що приніс Uber, конкуренції не витримали близько 200 служб. Конкуренція якості та стандартів дала також і поштовх розвитку українських продуктів», - написав Сафаров.

За словами Сафарова, поява «зеленого» таксі в Києві стала хорошою оцінкою цього ринку: пасажири обирають зелений транспорт (Київ б’є рекорди за кількістю замовлень та кілометражу поїздок на електрокарах); у столиці розвинена інфраструктура із заряджання електромобілів (за даними Uber, Київ входить до топ-3 міст Європи); столичний ринок добре сприймає новації.

Він додав, що напередодні міністр інфраструктури Володимир Омелян зустрівся з генеральними менеджерами Uber в Центральній і Східній Європі, під час якої було представлено проект Uber Shuttle та було обговорено потенційні проекти спільної взаємодії.

Як повідомлялося, стало відомо, коли Uber запустить в Києві свої «маршрутки». Із 14 травня мобільний додаток для пошуку, виклику та оплати таксі Uber запускає в Україні новий сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі, який буде слідувати за обраними напрямками в межах міста, - Uber Shuttle. Сервіс розпочне роботу з Києва.