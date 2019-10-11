Український стартап для перевірки англійської граматики оцінили в 1 млрд доларів



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Головною метою Grammarly є створення комплексного асистента для особистої і професійної комунікації англійською мовою

Онлайн-сервіс Grammarly створений на основі штучного інтелекту для допомоги в написанні текстів англійською мовою

Український стартап для перевірки англійської граматики Grammarly оцінили в $1 млрд.

Залучені кошти в компанії планують вкласти у подальше вдосконалення технології, повідомляє TechCrunch.

Генеральний директор компанії Бред Гувер підтвердив виданню цю суму.

Також компанія, послугами якої користуються 20 млн осіб, залучила 90 млн доларів інвестицій.

Онлайн-сервіс Grammarly створений на основі штучного інтелекту для допомоги в написанні текстів англійською мовою.

Головною метою Grammarly є створення комплексного асистента для особистої і професійної комунікації англійською мовою.

Зараз стартап має намір розширити межі свого продукту і продовжити роботу над більш складними аспектами мови і комунікації, зокрема, над розвитком нещодавно запущеного детектора тони.

Компанію заснували у 2009 році в Києві українці Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер.