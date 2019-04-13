В Microsoft повідомили про злом аккаунта служби підтримки



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Хакери хотіли заволодіти даними користувачів

Компанія Microsoft повідомила користувачів електронної пошти Outlook про заволодіння хакерами доступу до обмеженої кількості аккаунтів.

Про це повідомляє The Verge.

Як повідомляється, щоб отримати доступ до даних користувачів, зловмисники зламали аккаунт працівника служби підтримки. Хакери мали змогу переглянути електронні адреси, назви тек та тем листів. Проте зловмисники не мали доступу до змісту листів та вкладень.

Зазначається, кіберзлочинці також не отримали доступу до паролів від аккаунтів. Всі порушення стосуються періоду з 1 січня по 28 березня 2019 року.

Крім того, в Microsoft не уточнюють скільки користувачів могли постраждати від дій зловмисників. В Techcrunch вважають, що частина аккаунтів відноситься до країн Європейського союзу.