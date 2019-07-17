В роботі Facebook та Instagram цієї ночі стався масштабний збій



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Найбільше постраждали жителі США і Японії

В роботі соціальних мереж Facebook та Instagram по всьому світу стався масштабний збій. Пік збою зафіксований в ніч на середу, проте проблеми в роботі сервісів спостерігаються досі.

Згідно з даними сервісу Downdetector, найбільше постраждали жителі США і Японії. Країн Європи збій торкнувся лише частково, найбільше скарг надійшло від жителів Угорщини та Бельгії.

Користувачі Instagram повідомляють, що в додатку перестали працювати особисті повідомлення, а в деяких і зовсім показує просто чорний екран.

У Facebook виникла проблема з переглядом стрічки новин. Також в хроніках користувачів не відображалися останні пости.