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    Технології

    В роботі Facebook та Instagram цієї ночі стався масштабний збій

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    В роботі Facebook та Instagram цієї ночі стався масштабний збій

    Найбільше постраждали жителі США і Японії

    В роботі соціальних мереж Facebook та Instagram по всьому світу стався масштабний збій. Пік збою зафіксований в ніч на середу, проте проблеми в роботі сервісів спостерігаються досі.

    Згідно з даними сервісу Downdetector, найбільше постраждали жителі США і Японії. Країн Європи збій торкнувся лише частково, найбільше скарг надійшло від жителів Угорщини та Бельгії.

    Користувачі Instagram повідомляють, що в додатку перестали працювати особисті повідомлення, а в деяких і зовсім показує просто чорний екран.

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    В роботі Facebook та Instagram цієї ночі стався масштабний збій
    В роботі Facebook та Instagram цієї ночі стався масштабний збій

    У Facebook виникла проблема з переглядом стрічки новин. Також в хроніках користувачів не відображалися останні пости.

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