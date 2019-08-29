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    Технології

    В роботі Microsoft Office стався глобальний збій

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    В роботі Microsoft Office стався глобальний збій

    Найбільше число скарг надійшло на проблеми з підключенням до сервера і авторизацією

    Користувачі платформи Microsoft Office 365 повідомили про неполадки з програмним забезпеченням.

    За даними сервісу Downdetector, найсерйозніші проблеми зафіксовані в Сполучених Штатах.

    За даними Downdetector, у більшої частини користувачів з'явилися проблеми з підключенням до сервера (близько 68%).

    24% повідомляють про складнощі з авторизацією, ще близько 6% заявили про збої в роботі поштового клієнта Outlook.

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    З проблемами також зіткнулися в Німеччині, Нідерландах, Великобританії та ряді інших країн Європи.

    В Україні повідомлень про неполадки не було. 

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