В роботі Microsoft Office стався глобальний збій



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Найбільше число скарг надійшло на проблеми з підключенням до сервера і авторизацією

Користувачі платформи Microsoft Office 365 повідомили про неполадки з програмним забезпеченням.

За даними сервісу Downdetector, найсерйозніші проблеми зафіксовані в Сполучених Штатах.

За даними Downdetector, у більшої частини користувачів з'явилися проблеми з підключенням до сервера (близько 68%).

24% повідомляють про складнощі з авторизацією, ще близько 6% заявили про збої в роботі поштового клієнта Outlook.

З проблемами також зіткнулися в Німеччині, Нідерландах, Великобританії та ряді інших країн Європи.

В Україні повідомлень про неполадки не було.