В роботі Microsoft Office стався глобальний збій
Найбільше число скарг надійшло на проблеми з підключенням до сервера і авторизацієюКористувачі платформи Microsoft Office 365 повідомили про неполадки з програмним забезпеченням.
За даними сервісу Downdetector, найсерйозніші проблеми зафіксовані в Сполучених Штатах.
За даними Downdetector, у більшої частини користувачів з'явилися проблеми з підключенням до сервера (близько 68%).
24% повідомляють про складнощі з авторизацією, ще близько 6% заявили про збої в роботі поштового клієнта Outlook.
З проблемами також зіткнулися в Німеччині, Нідерландах, Великобританії та ряді інших країн Європи.
В Україні повідомлень про неполадки не було.