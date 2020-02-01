В Україні вийде гра, що допоможе перевірити навички «виживання» в інтернеті



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Онлайн-гра «Вижити в Інтернеті — місія (не)здійсненна» з’явиться у широкому доступі через кілька днів

Гравці зможуть перевірити свої навички з медійної грамотності та отримати відповіді на питання: чому контент блокують

Центр демократії та верховенства права презентував онлайн-гру «Вижити в Інтернеті — місія (не)здійсненна», користувачі якої зможуть перевірити своє розуміння законодавства та ознайомитися з політикою різних цифрових платформ.

Гру презентували на пресконференції 30 січня, повідомляє «Укрінформ».

«Ця онлайн гра — інтерактивний інструмент, який представляє основні питання, що виникають у користувачів в інтернеті. Досить часто виникає така ситуація, коли ми навіть не розуміємо, що ми могли порушити те чи інше право політики чи навіть норму законодавства», — розповіла юристка з медійного права Центру Єлизавета Алексіюк.

Специфіка цієї гри, як зазначають, у тому, що якогось одного загального результату не може бути, і це «радше орієнтири для людини, як працювати в інтернет-середовищі».

Гравці зможуть перевірити свої навички з медійної грамотності та отримати відповіді на питання: чому контент блокують, хто несе відповідальність за такий контент, як не порушити авторські права, чи несуть користувачі відповідальність за мову ворожнечі, як захистити свої персональні дані.

У грі є три персонажі: пересічний користувач, блогер та журналіст і на їхньому прикладі показують, яким чином функціонує медійне право.

Як повідомляється, люнина, як пройшла гру матиме висновки щодо кожного з критеріїв, і це допоможе їй краще зрозуміти, наскільки добре вона орієнтується в інтернеті. Також гру можна буде проходити заново, щоб «ширше зрозуміти принципи роботи з контентом».

Учасники пресконференції зазначили, що через кілька днів онлайн-гра «Вижити в Інтернеті — місія (не)здійсненна» з’явиться у широкому доступі.