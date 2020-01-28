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    Технології

    Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок

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    Вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв - Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок
    Вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв

    Скляний ком'ютер плланується виготовити у формі зігнутого листа

    Компанія Apple подала на реєстрацію патент на дизайн скляного комп’ютера-моноблока (з вбудованими клавіатурою та екраном) у формі вигнутого листа.

    Як повідомляє The Verge, заявка на відповідний патент міститься на сайті Бюро патентів і торговельних марок США. Її подали ще в травні 2019 року.

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    У патенті описується, як засоби введення (клавіатура) й виведення (дисплей) комп’ютерів iMac можна об’єднати в межах одного блоку, зробленого зі скла у формі дещо зігнутого листа. Для забезпечення стійкості ззаду створять підпорку.

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    The Verge відзначає, що це вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв. «Амбітною» називають оглядачі видання ідею об’єднати всі засоби введення й виведення інформації в один блок.

    Одне з креслень, що додаються до патента, показують, що майбутній iMac можна навіть буде складати для зручності транспортування. А ще до нього можна буде під’єднувати фірмові ноутбуки Apple MacBook.

    США технології Apple
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