Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок



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Вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв

Скляний ком'ютер плланується виготовити у формі зігнутого листа

Компанія Apple подала на реєстрацію патент на дизайн скляного комп’ютера-моноблока (з вбудованими клавіатурою та екраном) у формі вигнутого листа.

Як повідомляє The Verge, заявка на відповідний патент міститься на сайті Бюро патентів і торговельних марок США. Її подали ще в травні 2019 року.

У патенті описується, як засоби введення (клавіатура) й виведення (дисплей) комп’ютерів iMac можна об’єднати в межах одного блоку, зробленого зі скла у формі дещо зігнутого листа. Для забезпечення стійкості ззаду створять підпорку.

The Verge відзначає, що це вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв. «Амбітною» називають оглядачі видання ідею об’єднати всі засоби введення й виведення інформації в один блок.

Одне з креслень, що додаються до патента, показують, що майбутній iMac можна навіть буде складати для зручності транспортування. А ще до нього можна буде під’єднувати фірмові ноутбуки Apple MacBook.