Небезпечні ігри. За новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці
Постраждалі власники авто закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми
У мережі є вже навіть окремі акаунти, які присвячені такому челенджу. Водночас у соцмережах на таку «розвагу» неповнолітніх реагують постраждалі, у яких вкрали ковпачки.
Постраждалі власники авто закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми, а також провести з ними виховні розмови. Ковпачки, які підлітки вже встигли викрасти, необхідно повернути на місце.
Як раніше писав «Главком», у Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією. По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх, та за допомогою медичних нош доставили хлопчика, 2007 року народження.
Підлітка з попереднім діагнозом «забій спини та тазу» госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».