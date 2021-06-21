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    Небезпечні ігри. За новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці

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    Небезпечні ігри. За новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці
    Фото: з відкритих джерел

    Постраждалі власники авто закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми

    У Києві підлітки крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у тіктоці. За такий челендж в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомляється на сторінціу Facebook ЖК «Софія».

    У мережі є вже навіть окремі акаунти, які присвячені такому челенджу. Водночас у соцмережах на таку «розвагу» неповнолітніх реагують постраждалі, у яких вкрали ковпачки.

    Постраждалі власники авто закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми, а також провести з ними виховні розмови. Ковпачки, які підлітки вже встигли викрасти, необхідно повернути на місце.

    Як раніше писав «Главком», у Києві ігри підлітків у недобудові ледь не закінчилися трагедією. По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх, та за допомогою медичних нош доставили хлопчика, 2007 року народження.

    Підлітка з попереднім діагнозом «забій спини та тазу» госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».

    Теги: діти рятувальники соціальні мережі
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    Небезпечні ігри. За новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці