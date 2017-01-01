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    Технології

    Вперше в історії буде повторно запущено до космосу ракету і корабель

    SpaceX обіцяє запуск 12 грудня
    Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що компанія вперше в історії спробує повторно запустити орбітальну ракету та космічний корабель. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. «У вівторок SpaceX вперше намагатиметься повторно запустити як орбітальну ракету, так і космічний корабель. Це знімки останньої місії польоту
    • Сьогодні, 12:28
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    SpaceX обіцяє запуск 12 грудня

    Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що компанія вперше в історії спробує повторно запустити орбітальну ракету та космічний корабель. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

    «У вівторок SpaceX вперше намагатиметься повторно запустити як орбітальну ракету, так і космічний корабель. Це знімки останньої місії польоту кожного. Люблю вид з нашого космічного корабля Dragon, пристикованого до Міжнародної космічної станції, коли вона проходить через кордон світла», - зазначив Маск.

    Напередодні Маск анонсував перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, який відбудеться в січні 2018 року на мисі Канаверал.

    корабель Ілон Маск
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