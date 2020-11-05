У WhatsApp зʼявилась функція самознищування повідомлень

Вже цього місяця функція стане доступною для користувачів з усього світу

Метою розробників було зробити спілкування в WhatsApp максимально наближеним до особистого

З 5 листопада у месенджері WhatsApp зʼявилась можливість надсилати повідомлення, що зникають за 7 днів. Про це повідомляє пресслужба Facebook.

«Велика частина того, що ми відправляємо, не обовʼязково має бути вічною. Наша мета – зробити спілкування в WhatsApp максимально наближеним до особистого, а це значить, що деякі повідомлення не повинні залишатися там назавжди», – пояснили розробники.

Коли функція «Зникнення повідомлень» включена, нові повідомлення, які відправили в чат, будуть зникати через 7 днів. В особистому чаті будь-яка людина може включити або відключити цю функцію. У групах її будуть контролювати адміністратори.

Вже цього місяця функція стане доступною для користувачів з усього світу.

Нагадаємо, що WhatsApp захистять обличчя користувачів.

Також, Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube.

Крім того, WhatsApp запустив функцію групових дзвінків.

До відома, на початку лютого стало відомо, що WhatsApp припинив працювати на мільйонах пристроїв у світі. Тепер WhatsApp підтримує тільки iPhone під управлінням iOS 9 або більш пізньої версії, Android-смартфони під управлінням версії 4.0.3 або більш пізньої, а також деякі телефони з підтримкою KaiOS 2.5.1 або пізнішої версії.