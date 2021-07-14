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    Windows 11 продемонстрував анімований інтерфейс

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    Windows 11 матиме анімований інтерфейс - Windows 11 продемонстрував анімований інтерфейс
    Windows 11 матиме анімований інтерфейс
    Фото: twitter.com/Windows

    Компанія також вирішила переробити налаштування операційної системи після її встановлення, аби вони були більш зрозумілими та корисними

    Попри очевидні зміни у Windows 11, такі як, нове меню «Пуск» й центровану панель задач, користувачі також звернути увагу на оновлення анімації інтерфейсу, які роблять операційну систему більш свіжою й живою. Microsoft вирішила попрацювати над дизайном мікровзаємодії. Про це пише The Verge.

    Нові зміни в операційній системі Windows 11 стосуватимуться взаємодії з її інтерфейсом, а саме:

    • анімованих прапорців з галочкою, аби попереджати користувача про взаємодію з функцією;
    • анімованих кнопок інтерфейсу.

    «У сучасному світі вкрай необхідний спокій ... Windows 11 сприяє цьому завдяки базовим можливостям, які здаються знайомими, пом'якшують раніше лякаючий для користувача інтерфейс і підсилюють емоційний зв'язок», - відзначає команда дизайнерів Microsoft.

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    Допис, поширений Microsoft Design (@microsoft.design)

    Зокрема, компанія також вирішила переробити налаштування операційної системи після її встановлення, аби вони були більш зрозумілими та корисними, ніж це було у Windows 10.

    Також варто відзначити оновлення заокруглених кутів в більшості вікон ОП та використання шрифту Segoe UI Variable

    Теги: Microsoft Instagram Windows
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    Windows 11 продемонстрував анімований інтерфейс