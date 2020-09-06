Компанія Xiaomi оприлюднила список «мертвих» смартфонів



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Ті смартфони, які ще підтримуються і випускаються компанією, зовсім без оновлень не залишаться

Офіційна інформація надійшла від прес-центру компанії

На офіційному сайті компанії Xiaomi з’явився список смартфонів, які не отримають в майбутньому оновлення ОС Android 11. До цього переліку потрапили чинні телефони, які отримують підтримку, а також зняті з виробництва моделі.

Варто зауважити, що інформація офіційна, не інсайдерська, надійшла вона від прес-центру компанії. «Під гребінку» потраплять деякі моделі лінійки Redmi, в тому числі 8 і всі його модифікації, також Xiaomi Mi, починаючи від CC9e, і закінчуючи Mix Alpha, а також апарати Redmi Note 7 / 7S і 7 Pro. Дані смартфони не отримають прийдешнє оновлення Android 11, так як компанія не бачить комерційних перспектив в наступному вдосконаленні морально і технічно застарілих гаджетів.

Варто зауважити, що ті смартфони, які ще підтримуються і випускаються компанією, зовсім без оновлень не залишаться – дрібні патчі, які вдосконалюють захист прошивки і її функціонал, будуть і далі випускатися час від часу. Просто нова ОС під них виходити не буде. Що стосується телефонів, які вже зняті з виробництва, то ніяких технічних поправок під них програмісти фірми випускати не будуть.

Дана інформація з’явилася на сайті компанії другого вересня поточного року, за повідомленнями співробітників, з часом він поповниться ще кількома моделями. Очевидно, що Xiaomi хоче звільнити ресурси, які витрачалися на підтримку старих гаджетів, і перенаправити їх на вдосконалення власної операційної системи під нову версію прошивки.

Як повідомлялося, стала відома дата презентації iPhone 12.

Джерело Gsminfo