Xiaomi зупинила продажі нового флагмана



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Xiaomi здивувала нестандартним рішенням

Компанія Xiaomi вирішила на якийсь час зупинити продажі нових моделей смартфонів Mi 9, Mi 9 SE і Mi 9 Explorer Edition.

Xiaomi не впоралася з ажіотажем на флагмани, і складських запасів не вистачило на всіх бажаючих. Президент компанії Лін Бін пов'язує це з відсутністю досвіду у внутрішніх процесах і менеджменті. Виробник працює над своїми помилками, але поки проблему не вирішено.

Через дефіцит «дев'яток» до їх виробництва підключили ще одну компанію: крім Foxconn, тепер складанням флагманів займається ще й компанія BYD.

«Ми приносимо вибачення за шкоду, завдану користувача досвіду наших покупців. Товарів просто не вистачає. Сьогодні вдень Xiaomi прийняла таке рішення для накопичення складських запасів », - повідомив глава відділу по зв'язках з громадськістю Xiaomi Сюй Джи Цю.

Пізніше стало відомо, що компанія відновить продаж смартфонів Xiaomi Mi 9 і Mi 9 SE. Відповідн до повідомлення голови компанії Лея Цзуна (Lei Jun), опублікованому в соцмережі Weibo, це станеться 19 березня.

Через майданчик Xiaomi Mall відбудеться відкритий продаж партії Mi 9 і Mi 9 SE. Лей Цзунь заявив, що у разі якщо компанії не вдасться виробити смартфони в кількості 1 мільйона штук, то він особисто відправиться на завод з їх збирання. Як доказ він опублікував фото викруток.