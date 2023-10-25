Блінкен закликав ООН засудити атаку ХАМАСу

Блінкен розповів, що під час нападів загинули 33 американські громадяни

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав країни ООН засудити атаку ХАМАС проти Ізраїлю. Про це повідомляє «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН Блінкен розповів, що під час нападів загинули 33 американські громадяни.

«Немовлят пронизували кулями. Молодих людей ловили і розстрілювали, висловлюючи радість. Обезголовляли людей. Сім'ї згоріли живцем в останніх обіймах. Стратили дітей на очах у батьків. Скільки заручників у Газі? Треба питати – де обурення? Де відраза? осуд цих жахів?», – сказав Ентоні Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Блінкен заявив, що будь-яка країна має право захищати себе, а жоден член Ради безпеки ООН не міг би зазнавати вбивства свого народу.

Держсекретар США також закликав країни ООН не допустити поширення цього конфлікту, наполягаючи на тому, що підтримка міжнародного миру та безпеки – основна відповідальність Ради безпеки.

Блінкен вважає, що поширення конфлікту було б руйнівним не тільки для палестинців та ізраїльтян, але й для людей у всьому регіоні та в усьому світі, нового фронту в цьому конфлікті проти Ізраїлю або яка може націлитись на партнерів Ізраїлю, включаючи Сполучені Штати».

Державний секретар США закликав країни «не підливати олії у вогонь» і запобігти поширенню конфлікту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Офіційний Тель-Авіві на такі слова генсека відповів різкою критикою.

На заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

Нагадаємо, начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі