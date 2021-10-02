  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Романови – вже не імператорська династія. Російські історики готують Путіна до нової ролі?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Потомство Романових не має відношення до імператорської династії&raquo;, &ndash; історик - Романови – вже не імператорська династія. Російські історики готують Путіна до нової ролі?
    «Потомство Романових не має відношення до імператорської династії», – історик
    фото з відкритих джерел

    1 жовтня відбулося перше більш ніж за 120 років вінчання спадкоємця династії Романових

    Російський історик Євген Пчелов спростував причетність нащадків Романових до імператорської династії, про це він заявив в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

    «Нащадки Романових не мають ніякого до неї відношення», – сказав він. – Династія не збереглася. Якщо виходити із законодавства Російської імперії, то будинок Романових своє існування припинив в 2007 році», – розповів фахівець.

    За його словами, важливим пунктом законодавства царської сім'ї були шлюби, укладені між представниками керівних династій. Однак дід Георгія Михайловича Романова – Володимир Кирилович – в 1948 році уклав не такий шлюб.

    «Після цієї події потомство Романових не має відношення до імператорської династії. Вони – нащадки роду Романових, але таких нащадків роду досить багато», – пояснив історик.

    Відомо, 1 жовтня відбулося перше більш ніж за 120 років вінчання спадкоємця династії Романових. Георгій Михайлович Романов обвінчався з дочкою італійського дипломата Ребеккою Беттаріні. Церемонія пройшла в Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга.

    Зазначимо, що нащадки Романови поміняли конституцію під президента Росії Путіна. Однак тепер історики пояснють, що на престол Романови вже не претендують.

    До слова, фанатці Миколи II Поклонській не сподобались його спадкоємці.

    Читайте також: Росіяни радіють: княгиня Романова незаконно проїхалася по Кримському мосту
    Теги: Росія Путін будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Романови – вже не імператорська династія. Російські історики готують Путіна до нової ролі?