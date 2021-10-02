Романови – вже не імператорська династія. Російські історики готують Путіна до нової ролі?

1 жовтня відбулося перше більш ніж за 120 років вінчання спадкоємця династії Романових

Російський історик Євген Пчелов спростував причетність нащадків Романових до імператорської династії, про це він заявив в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

«Нащадки Романових не мають ніякого до неї відношення», – сказав він. – Династія не збереглася. Якщо виходити із законодавства Російської імперії, то будинок Романових своє існування припинив в 2007 році», – розповів фахівець.

За його словами, важливим пунктом законодавства царської сім'ї були шлюби, укладені між представниками керівних династій. Однак дід Георгія Михайловича Романова – Володимир Кирилович – в 1948 році уклав не такий шлюб.

«Після цієї події потомство Романових не має відношення до імператорської династії. Вони – нащадки роду Романових, але таких нащадків роду досить багато», – пояснив історик.

Відомо, 1 жовтня відбулося перше більш ніж за 120 років вінчання спадкоємця династії Романових. Георгій Михайлович Романов обвінчався з дочкою італійського дипломата Ребеккою Беттаріні. Церемонія пройшла в Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга.