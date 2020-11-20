10-метровий астероїд пролетів на рекордно близькій відстані до Землі

Виявити небесно тіло змогли за допомогою наземних телескопів

Астрономи зафіксували астероїд 2020VT4 діаметром 10 метрів, який пролетів на рекордно близькій відстані від нашої планети – 350 кілометрів. Вчені змогли зафіксувати це вже після події.

Про це повідомляє Universe Today.

Виявити небесно тіло змогли за допомогою наземних телескопів. До Землі воно наблизилося на рекордну відстань 13 листопада, але відомо про це стало лише наступного дня: перші фото астероїда зробили, коли пройшло уже 15 годин.

Експерти відзначають, що така фіксація постфактум – не рідкість для швидких об'єктів, які підлітають до Землі зі сторони Сонця.

За оцінками астрономів, діаметр 2020VT4 дорівнює від 5 до 10 метрів.

Зазначимо, що підлетівши до Землі на 350 кілометрів, астероїд опустився нижче Міжнародної космічної станції (385 кілометрів від нашої планети).