Вранці 28 листопада промислова зона Уфи потрапила під атаку безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті зосереджений потужний кластер російського військово-промислового комплексу, який спеціалізується переважно на авіаційному двигунобудуванні, бортовій електроніці, випуску безпілотників та нафтопереробці.

Основу авіаційного та ракетобудівного сектору міста становить ПАТ «ОДК-УМПО» (Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання), що входить до держкорпорації «Ростех» і є найбільшим у РФ виробником авіаційних двигунів. Підприємство випускає та ремонтує турбореактивні двигуни для винищувачів і бомбардувальників Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57, а також вузли для гелікоптерів марок «Ка» і «Мі». Складну електротехніку для бойової авіації, зокрема системи запалювання, генератори, електродвигуни та перетворювачі струму для літаків Су-34 і Су-35, виготовляє АТ «УАПО» (Уфимське агрегатне виробниче об'єднання) з холдингу «Технодинаміка».

Бортові обчислювальні комплекси, автопілоти та системи автоматичного керування для літаків, гелікоптерів і кораблів розробляє та випускає АТ «УППО» (Уфимське приладобудівне виробниче об'єднання), яке входить до концерну «Радіоелектронні технології». Водночас АТ «УАП Гідравліка» виробляє гідравлічні системи та агрегати для авіації, а ТОВ «УМЗК» задіяне у кооперації з випуску комплектуючих, зокрема гермочохлів, для керованих авіаційних ракет Х-59М2 та Х-59М2А.

Окремим напрямком роботи місцевих технопарків та інженерних центрів є виробництво безпілотних систем. Підприємства регіону серійно збирають ударні та розвідувальні FPV-дрони й важкі коптери, серед яких лінійка «Уфимец», важкі апарати «Киш Бабай» та продукція серії ІРТ від компанії «Інтегральні роботизовані технології». Крім того, у місті налагоджено випуск комплектуючих для фронтових безпілотників: електродвигунів, контролерів, антен, пропелерів та акумуляторних збірок.

У паливно-енергетичному секторі ключову роль відіграє нафтопереробний вузол Уфи, до якого входять великі заводи «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-Уфанефтехим», що забезпечують російську армію авіаційним гасом, дизельним пальним і мастильними матеріалами. Виробництвом засобів спеціального зв'язку та телекомунікаційного обладнання в місті займається концерн «БЕТ» (Башкирська електронна техніка) разом із низкою менших профільних підприємств.

Варто зауважити, що вночі 28 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня, 25 вересня та 23 листопада 2026 року.

А у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.

Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга». Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals.