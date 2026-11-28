У ніч на 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

Починаючи з 23:10 27 листопада мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито знищення 48 дронів. Через загрозу з повітря роботу аеропортів Внуково та Домодедово тимчасово обмежували, а аналогічні заходи безпеки вводили також у повітряних гаванях Калуги, Пензи, Саратова та Тамбова.

Попри те що про офіційні обмеження в аеропорту Шереметьєво не повідомлялося, рейс SU6259 авіакомпанії «Россия» за маршрутом Москва – Владивосток так і не зміг вчасно вирушити. Літак мав вилетіти ввечері 27 листопада, однак після майже тригодинного очікування в салоні командир екіпажу оголосив про затримку вильоту на невизначений термін, а працівники перевізника не змогли пояснити людям причини.

Близько опівночі пасажирів висадили з борту та попередили про заміну літака, а згодом перенесли відправлення на 10:00 ранку 28 листопада. Крім того, люди отримали СМС-повідомлення про те, що рейс виконуватиметься з додатковою посадкою, проте замість назви міста приземлення в тексті залишили порожнє місце.

Варто зауважити, що цієї ночі у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня, 25 вересня та 23 листопада 2026 року.

А у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.

Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга». Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals.