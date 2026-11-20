Серія українських ударів по Керченському мосту суттєво ускладнила російській армії постачання військ в окупованому Криму та на півдні України. Після руйнування автомобільної частини переправи й пошкодження залізничного сполучення окупанти змушені дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути, які також перебувають під ударами ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські військові атакували Керченський міст тричі протягом трьох днів. У ніч із 18 на 19 листопада Сили оборони застосували берегові ракети «Нептун», унаслідок чого було пошкоджено залізничне полотно.

Цей удар став продовженням попередніх атак, які призвели до повного руйнування автомобільної частини мосту. Таким чином, російські війська зіткнулися з обмеженнями одразу на двох основних транспортних напрямках переправи.

В ISW зазначають, що пошкодження мосту матиме подальші наслідки для російської військової логістики. Зокрема, окупанти будуть змушені активніше використовувати автомобільну трасу М-14, яка проходить уздовж південного узбережжя окупованих територій України та з'єднує Ростовську область із Кримом.

Однак цей маршрут також перебуває під інтенсивними українськими ударами. За оцінкою аналітиків, одночасне ураження Керченського мосту та сухопутних шляхів постачання створює додаткові труднощі для забезпечення російського угруповання на південному напрямку.

Експерти звертають увагу, що успішним ударам по мосту передувала системна кампанія ЗСУ зі знищення російської протиповітряної оборони. Українські військові атакували зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи в окупованому Криму, на півдні України, а також у Ростовській області та Краснодарському краї РФ.

Такі дії, за висновками ISW, послабили можливості російської ППО та створили умови для подальших ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Водночас російський диктатор Володимир Путін під час саміту АТЕС заявив, що Керченський міст нібито є виключно цивільним об'єктом і не використовується для перевезення військової техніки, боєприпасів чи пального.

Аналітики ISW спростовують ці твердження. Вони наголошують, що російська армія використовувала міст для військових перевезень і продовжувала залежати від нього для забезпечення окупації Криму.

За оцінкою інституту, українські удари по Керченському мосту є частиною ширшої кампанії зі знищення та послаблення російських наземних шляхів постачання на всьому театрі бойових дій.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України підтвердило обвал арки Керченського мосту після атаки. Унаслідок удару було зруйновано частину автомобільної переправи та пошкоджено залізничну інфраструктуру. Згодом Росія призупинила рух поїздів Керченським мостом після чергової атаки. Водночас військовий експерт Павло Лакійчук пояснив, що російські окупанти використовують альтернативні маршрути постачання, зокрема поромні переправи та сухопутні шляхи через захоплені території України.